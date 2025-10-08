ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Променят таксите, които се събират в системата на МВР
Във връзка с изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото в Република България (приет с РМС № 344 от 2022 г.) бе приет Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн. ДВ. бр.70 от 2024 г.). С приемането му се налага действащите подзаконови нормативни актове да се приведат в съответствие с него, при спазване на принципите за защита на потребителите, информираност, ефективност и икономичност, прозрачност, приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.
С приемането на изменението на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси се цели освен превалутиране на сумите от левове в евро и актуализиране размера на някои такси, както следва:
- за издаване на становища за допустимост на строителни продукти - по чл. 31, ал. 8 от Тарифа № 4;
- за издаване на разрешения за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност - по чл. 31а от Тарифа № 4;
- за издаване на протоколи за класификация на строителни продукти по устойчивост на огън и реакция на огън - по чл. 316 от Тарифа № 4;
- за издаване на документи за правоспособност (сертификати) за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове - по чл. 31в от Тарифа № 4;
- за издаване на удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене - по чл. 31 г от Тарифа № 4.
Калкулиране на разходите за предоставяне на административните услуги по чл. 31а, ал. 1 и 2 от Тарифа № 4 не е извършвано от повече от 10 г., а последните калкулации на разходите за предоставяне на административните услуги по чл. 31, ал. 8, чл. 316, ал. 1, чл. 31в, ал. 1 и чл. 31г, ал. 1 от Тарифа № 4 са извършени през 2018 г. В този период са настъпили значителни промени в размера на преките и непреките разходи, свързани с предоставянето на тези услуги.
Изменението на размера на таксите за предоставяне на административните услуги по чл. 31, ал. 8, чл. 31а, ал. 1 и 2, чл. 316, ал. 1, чл. 31в, ал. 1 и чл. 31 г, ал. 1 от Тарифа № 4 ще компенсира разходите за вложения експертен труд при изготвянето и издаването на документите и разрешенията в посочените разпоредби от Тарифа № 4, като същият е съобразен с настъпилите промени в размера на преките и непреки разходи, на база на които се калкулират таксите за същите услуги.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1109
|предишна страница [ 1/185 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: