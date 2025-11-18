Промяна на движението заради авариен ремонт на виадукта "Коренишки дол"
©
За изпълнението на необходимите дейности е ограничено преминаването по първокласния път в лентата в посока Ботевград, като превозните средства преминават двупосочно в лентата за София. Трафикът се регулира с временна маркировка и пътни знаци.
Ремонтните работи по долното строене на виадукта предвиждат възстановяване на арматурата, торкретиране на колони на съоръжението и др. При благоприятни метеорологични условия се предвижда ремонтните дейности да продължат 20 дни.
Още от категорията
/
Тома Белев: Сега и в София, и в други големи градове се строи върху речни корита, които е моделирано, че ще бъдат залети при наводнения
17.11
Мая Манолова подава жалба срещу цената на синя и зелена зона: Призовава гражданите да се присъединят
17.11
Емил Радев: Европейската комисия се вслуша в исканията ни и обяви своите цели за опростяване на европейското законодателство
17.11
Съществува мобилно приложение на Българската православна църква, който е свързан с официалния сайт на Светия синод
17.11
Николай Кръстев: Връзката на Вучич със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план
17.11
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.