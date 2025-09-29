ЗАРЕЖДАНЕ...
Промяната към еврото – стъпка по стъпка с Общинска банка
"Нашата задача като банкова институция е да гарантираме яснота и спокойствие в този процес. Хората трябва да знаят, че техните средства, депозити и кредити ще бъдат защитени и конвертирани при максимална сигурност,“ коментира Теодор Палев, директор "Операции“ в Общинска банка.
Господин Палев, един от най-често задаваните въпроси е свързан с курса на лева към еврото. Какво трябва да знаят хората?
Теодор Палев: На 8 юли 2025 г. с пълно единодушие Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси прие законодателните актове за членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. с потвърден официалният курс 1 евро = 1,95583 лева. Това е гаранция, че стойността на спестяванията на хората се запазва, независимо дали са в брой или по сметка.
Кога ще бъдат превалутирани сметките и ще има ли такси за клиентите?
Теодор Палев: На 1 януари 2026 г., всички левови сметки автоматично ще бъдат превалутирани в евро по този курс. Съгласно Закона за въвеждане на еврото, превалутирането на сметките ще бъде напълно безплатено – без такси и комисиони. За най-голямо удобство съветвам хората да внесат наличните си пари в брой в банките още преди 01 януари 2026 г., за да се осигури автоматичното им и безплатно превалутиране.
Но в момента банките не начисляват ли такси за внасяне на суми в брой?
Теодор Палев: В Общинска банка предлагаме специална промоция – откриването на сметка в лева и внасянето на средства по нея са напълно безплатни. Нашите настоящи клиенти също могат да внасят без такси по вече съществуващите си левови сметки. Съветът ми е хората да не изчакват края на годината, за да избегнат натрупване на опашки, а спокойно да внесат парите си още сега.
Нужно ли е клиентите да подават искане за конвертиране на сметките?
Теодор Палев: Не, такова искане няма да е необходимо. Превалутирането на сметките от лева в евро ще стане автоматично и съгласно Закона за въвеждане на еврото. Освен това IBAN номерът на всяка сметка ще остане непроменен – единствената разлика ще бъде, че наличността по нея ще се изразява в евро и ще бъде изчислена съгласно закона.
Готови ли са банките за тази промяна и какво могат да очакват гражданите?
Теодор Палев: Еврото не е просто нова банкнота в портфейла ни или определена стойност по сметките ни, а част от по-широката рамка на икономическа стабилност и доверие, която Европейският съюз осигурява. Подготовката вече е в ход – от технологични решения до обучение на екипите. В Общинска банка работим активно, за да гарантираме, че преходът към еврото ще бъде напълно безпроблемен – от тегленето на банкоматите, плащане през ПОС, операции на гише или такива чрез каналите за интернет и мобилното банкиране. Нашите служители, обслужващи клиенти, вече преминаха специализирани обучения и са готови да консултират всеки гражданин – независимо дали е клиент на банката или не. Всеки може да заповяда в наш клон и напълно безплатно да получи професионален съвет за въвеждането на еврото.
