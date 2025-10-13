Новини
Просветният министър с идея: Да се забрани на деца под 15 г. да ползват социалните мрежи
Автор: Ваня Кузманова 17:04
© Булфото
Дебат за забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години ще инициира министърът на образованието Красимир Вълчев. Това каза той пред журналисти в Силистра. Министърът откри нов физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление.

По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.

"НВО трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост. Сигналът, който даваме към учителите и учениците, е да усвоят основните знания с разбиране. Един от основните проблеми в нашата образователна система е, че учениците заучават материала само за изпита. Понякога е по-добре учениците да знаят по-малко, но да го разбират, да могат да свързват знанията си и да изградят здрава основа за бъдещи умения", допълни Вълчев.

Образователният министър е на мнение, че е особено важно децата, за които българският език не е майчин, да постъпват в детските градини възможно най-рано. 

В рамките на посещението си в Силистра министър Вълчев се срещна с експертите от регионалното управление на образованието и разговаря с учители от областта.






Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
