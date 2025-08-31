Новини
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Фон дер Лайен
Автор: Екип Ruse24.bg 14:01Коментари (0)49
© Булфото
виж галерията
Протест пред ВМЗ в Сопот. Поводът е посещението на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

На място има засилено полицейско присъствие.

Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
Милка Толедова: Преди 50 години е било революционно да се създаде момчешки хор у нас
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
