Бойко Борисов в Банкя с едно единствено послание - "тръгнете си с мир".
Протестиращите оставиха и "подарък" - картина пред дома на Борисов, която по техни думи изобразява "партия Мафия“. Оставиха до нея и една червена роза и бял плик.
"Не може да се живее така по този начин", каза един от участниците в протеста.
"Фокус" припомня, че днес протести на партия "Възраждане" срещу правителството се провеждат в няколко града в страната.
Протест пред дома на Бойко Борисов в Банкя
Актуални теми
Голям Ботев
преди 33 мин.
И тук два автобуса проституиращи…..протестиращи исках да кажа.
