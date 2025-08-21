ЗАРЕЖДАНЕ...
|Протест в памет на починал след междусъседски скандал фотограф от Генерал Тошево
Пререканието между съседите стана на 13 август, когато съпругата на починалия е направила забележка на шумна компания в съседния двор.
Малко по-късно обаче се стига и до физически сблъсък, като според близки на починалия 67-годишен мъж, му е нанесен сериозен побой, след който е откаран в болница, където няколко дни по-късно е починал.
В понеделник Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка "задържане под стража" на привлечения като обвиняем. Арестуваният за инцидента обжалва решението.
Към момента няма официална информация от държавното обвинение.
