|Протестиращ срещу новия предмет в училище: Религията е последното нещо, което трябва да се набива в главите на децата
Мотивите на протестиращите са, че децата нямат нужда от подобен предмет, а родителите, учениците и учителите трябва да бъдат допуснати в дебата за промени в образованието.
"Дойдохме на протеста, защото смятаме, че религията е последното нещо, което трябва да се набива в главите на децата. И то в ситуация, при която образованието в България е на толкова ниско ниво", заяви протестиращ пред NOVA.
Друг демонстрант изрази мнението, че "това не е начинът". По думите му такова безобразно смесване на религиозно образование със светско образование е нещо, което създава искри. "Това, което трябва да правим занапред като общество, е да се опитваме да си стабилизираме общностите, а не да се опитваме отново и отново да мачкаме тези деца", категоричен беше той.
