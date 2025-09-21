Протестиращи срещу безводието в Плевен блокираха пътя София-Варна за час

© facebook Протестиращи срещу безводието блокираха пътя София-Варна край Плевен за един час. На събитието присъстваха десетки граждани.



Сред исканията на протестиращите бе смяна на вътрешната водопроводната мрежа на Плевен, както и магистралния водопровод, а не строж на яз. "Черни осъм".



Протестиращите призоваха и за справедливост и наказания за отговорните за водната криза в региона.



Блокадата трябваше да продължи до 18:00 часа.



Протестът, който се организира за пета поредна неделя, започна с автошествие от парка "Кайлъка“, като протестиращите са се разделили на няколко лъча.