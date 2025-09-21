ЗАРЕЖДАНЕ...
|Протестиращи срещу безводието в Плевен блокираха пътя София-Варна за час
Сред исканията на протестиращите бе смяна на вътрешната водопроводната мрежа на Плевен, както и магистралния водопровод, а не строж на яз. "Черни осъм".
Протестиращите призоваха и за справедливост и наказания за отговорните за водната криза в региона.
Блокадата трябваше да продължи до 18:00 часа.
Протестът, който се организира за пета поредна неделя, започна с автошествие от парка "Кайлъка“, като протестиращите са се разделили на няколко лъча.
