Протестиращи разбиха един от офисите на ГЕРБ, става въпрос за ГЕРБ "Оборище". Тълпата чупи стъклата на помещението. Към него летят всякакви подръчни материали - камъни, колчета и дори столове.Демонстрацията продължава и пред централата на "ДПС - Ново Начало", където Камъни, бомбички, колчета и бутилки летят към полицията.Протестиращите са се разделили на три групи - в "Триъгълника на властта", където протестът е мирен и пред централата на ДПС и пред ГЕРБ "Оборище", където ситуацията ескалира.