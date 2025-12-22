Протестът на гръцките фермери отново затруднява движението през ГКПП "Кулата – Промахон"
Шофьорите в момента изчакват на място.
ФОКУС припомня, че недоволството на гръцките фермери е проворикарано от забавени плащания на компенсации и субсидии.
Някои фермерски групи обявиха, че ще спрат блокадите по магистралите от вторник до петък, за да улеснят коледните пътувания. А още преди седмици гръцкото правителство обяви, че "вратата е отворена за диалог".
