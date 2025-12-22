Сподели close
За пореден ден протестът на гръцките фермери възпрепрятства шофоьорите по българо-гръцките граници. От АПИ съощават, че има временно ограничение в движението на МПС над 12 т по път I-1/Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата – Промахон".

Шофьорите в момента изчакват на място. 

ФОКУС припомня, че недоволството на гръцките фермери е проворикарано от забавени плащания на компенсации и субсидии.

Някои фермерски групи обявиха, че ще спрат блокадите по магистралите от вторник до петък, за да улеснят коледните пътувания. А още преди седмици гръцкото правителство обяви, че "вратата е отворена за диалог".