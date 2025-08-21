ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проучване: Българският потребител е с висока дигитална активност, но ограничено доверие
Този контраст – висока дигитална активност и ограничено доверие – поставя България сред най-скептичните пазари в Европа. За сравнение, в Италия недоверието е едва 22%, а в Унгария – 23%, при средно за Европа около 30%. Експерти свързват тази предпазливост с опасения за некоректни оферти, разминаване между обещаното онлайн и реалната наличност в магазина, както и с по-късното навлизане на някои дигитални услуги у нас.
В същото време над 8 от 10 българи (85%) използват онлайн каталози, а близо три четвърти (74%) търсят приложения, които показват оферти в реално време – показатели, които надхвърлят средните за Европа стойности. Това показва, че клиентите са отворени към новите технологии, но очакват сигурност и прозрачност, преди да им се доверят напълно.
"Дигиталното присъствие вече не е достатъчно. Търговците трябва да печелят доверие и да помагат на клиентите да се ориентират в новите решения. Когато обещаното онлайн съвпада с реалността в магазина, потребителите са много по-склонни да се върнат отново“, коментира Кристина Милкова, управител на Shopfully за България.
Тази комбинация от силен интерес и доза скептицизъм създава предизвикателства, но и значими възможности за търговците. Онези, които успеят да превърнат първоначалното любопитство в доверие, ще спечелят клиенти, готови да се връщат отново и отново. Това изисква стратегически подход – да се достигне до клиента с релевантни послания, да се отговори на очакванията му и да се надгради преживяването, за да се превърне в дългосрочна връзка.
Как да ангажираме "любопитния, но предпазлив“ купувач
Сегментиране на аудиторията – активните търсачи на оферти трябва да срещат марката в канали за сравнение на цени и дигитални каталози, а клиентите в близост до магазин – чрез оферти в реално време.
Локална релевантност – посланията, адаптирани към конкретен обект или квартал, увеличават ефективността и вдъхват доверие.
Прозрачност и последователност – ясните цени и наличности, подкрепени от изпълнение на обещаното в магазина, са ключови за изграждане на дългосрочно доверие.
В заключение, експертите подчертават, че ритейлърите, които съчетават технологични решения с локална релевантност, прозрачна комуникация и последователно изпълнение на обещанията, са тези, които могат да превърнат скептицизма в лоялност и повторни посещения.
Цитираните данни са част от международното проучване The State of Shopping 2025, проведено от Shopfully в девет европейски държави, сред които и България.
