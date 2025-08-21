Новини
Проучване: Българският потребител е с висока дигитална активност, но ограничено доверие
Автор: Десислава Томева 11:44Коментари (0)65
©
Българските потребители се нареждат сред най-активните в Европа в търсенето на оферти и планирането на покупки чрез мобилни приложения, онлайн каталози и оферти според местоположението си. И все пак, те остават предпазливи. Всеки трети българин (31%) не вярва напълно в резултатите, които тези инструменти дават, а 29% посочват, че познанията им за тях са ограничени. Това показва проучване, цитирано от "Фокус".

Този контраст – висока дигитална активност и ограничено доверие – поставя България сред най-скептичните пазари в Европа. За сравнение, в Италия недоверието е едва 22%, а в Унгария – 23%, при средно за Европа около 30%. Експерти свързват тази предпазливост с опасения за некоректни оферти, разминаване между обещаното онлайн и реалната наличност в магазина, както и с по-късното навлизане на някои дигитални услуги у нас.

В същото време над 8 от 10 българи (85%) използват онлайн каталози, а близо три четвърти (74%) търсят приложения, които показват оферти в реално време – показатели, които надхвърлят средните за Европа стойности. Това показва, че клиентите са отворени към новите технологии, но очакват сигурност и прозрачност, преди да им се доверят напълно.

"Дигиталното присъствие вече не е достатъчно. Търговците трябва да печелят доверие и да помагат на клиентите да се ориентират в новите решения. Когато обещаното онлайн съвпада с реалността в магазина, потребителите са много по-склонни да се върнат отново“, коментира Кристина Милкова, управител на Shopfully за България.

Тази комбинация от силен интерес и доза скептицизъм създава предизвикателства, но и значими възможности за търговците. Онези, които успеят да превърнат първоначалното любопитство в доверие, ще спечелят клиенти, готови да се връщат отново и отново. Това изисква стратегически подход – да се достигне до клиента с релевантни послания, да се отговори на очакванията му и да се надгради преживяването, за да се превърне в дългосрочна връзка.

Как да ангажираме "любопитния, но предпазлив“ купувач

Сегментиране на аудиторията – активните търсачи на оферти трябва да срещат марката в канали за сравнение на цени и дигитални каталози, а клиентите в близост до магазин – чрез оферти в реално време.

Локална релевантност – посланията, адаптирани към конкретен обект или квартал, увеличават ефективността и вдъхват доверие.

Прозрачност и последователност – ясните цени и наличности, подкрепени от изпълнение на обещаното в магазина, са ключови за изграждане на дългосрочно доверие.

В заключение, експертите подчертават, че ритейлърите, които съчетават технологични решения с локална релевантност, прозрачна комуникация и последователно изпълнение на обещанията, са тези, които могат да превърнат скептицизма в лоялност и повторни посещения.

Цитираните данни са част от международното проучване The State of Shopping 2025, проведено от Shopfully в девет европейски държави, сред които и България.






