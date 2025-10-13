Новини
Проучване на Синдикат "Образование": 88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
Автор: Десислава Томева 09:11Коментари (0)22
©
Синдикат "Образование“ се опита да анализира какво усещат българските учители по отношение на тяхната удовлетвореност от състоянието и финансирането на образователната система.

"Фокус" публикува анализа на синдиката:

Два индикатора, които са особено влияещи върху професионалната удовлетвореност на учителите, са на особено ниско ниво и не се променят от години.

Успеваемостта на учениците и дисциплината, които са неразривно свързани, остават проблемни.

На всички работещи в системата е ясно, че във външните национални оценявания и ДЗИ резултатите не се променят осезаемо. Разбира се, това е логично, защото разговорите за ново съдържание, нови програми и отвързване на системата от обема учебен материал и документа са само очакване. Най-стресогенният фактор за учителя е да не вижда резултати в своята работа — разбира се, не по своя вина!

Друг брутален проблем за системата е, че дисциплината в много образователни институции е лоша. Учителят няма инструментите на въздействие, учениците често губят мотивация, разсейвайки се от телефони или агресивни действия на други ученици. А родителите повече от всякога се чувстват овластени да търсят отговорност за оценки или действия и методи на всеки учител. И учителят е на острието на бръснача, опитвайки се да угоди на родителите, РУО, МОН и либералните НПО.

Споделяме мнението на Института по образованието към МОН, което е установило, че 96% от българските учители са удовлетворени от професията си – повече от средното за страните от ОИСР (89%). Но хиляди колеги ни казаха нещо диаметрално противоположно:

– че отговорността за лошата дисциплина е само и единствено на учителя, че забраната за телефоните е на техния гръб, че лошите резултати от НВО, ДЗИ и PISA са заради учителите, че охраната е тяхна отговорност, а труднодействащата политика за подкрепа "пак по тяхна вина“ не действа.

Затова и ние от Синдикат "Образование“ се замислихме дали 96% от същите тези учители наистина се считат за удовлетворени от професията си.

Синдикатът твърдо стои зад приетата на първо четене забрана за ползване на телефон от учениците в училище и предлага да се спре дебатът по тази тема и просто да се изпълни това, което говорим от 10 години. Прекомерното използване на смартфона води не само до липса на мотивация, но и до десоциализация, здравословни проблеми и заболявания от аутистичния спектър, сочи изследване.

Подкрепяме приемането на новия предмет "Добродетели и религия“ във вариантите, които МОН предлага, като в процеса ще се намери най-добрият подход към всеки ученик. Но Синдикат "Образование“ е убеден, че само изучаването и формирането на човешки и християнски добродетели няма да промени статуквото в системата, ако не помислим за мотивиращи санкции и наказания, и не привлечем всички родители да споделят отговорността за всяко нарушение на училищния правилник с учителя.

Средната възраст на българските учители, според изследване на Синдикат "Образование“ е 50 години, мъжете са 12% и намаляват, а стресът при професията си остава застрашителен.

Българските учители искат увеличение на парите за образование в рамките на 6% от БВП. Без приоритетно финансиране няма да постигнем преминаване към едносменен режим, няма да намалим броя на учениците в паралелка, което е важна стъпка към доброто качество.

– 89% от работещите в сектор "Образование“ не биха се съгласили със замразяване на заплатите.

– 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати, като 8% биха размислили.

– 61% от запитаните работещи в българската просвета са готови на ефективна стачка, а алтернативните протести, като незавършване на първи учебен срок или национален митинг, също фигурират в отговорите на респондентите.

В изследването за финансиране на образователната система досега са участвали 9008 респонденти.

