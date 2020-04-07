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Ïðîó÷âàíå ïîêàçà - ìëàäåæèòå ïîíàñÿò íàé-òåæêî êàðàíòèíàòà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 21:42 / 07.04.2020Êîìåíòàðè (5)90
© äóíàâìîñò
Èëþñòðàòèâíà ñíèìêà
ÎÎÍ ïðåäóïðåæäàâà – èçîëàöèÿòà èçîñòðÿ äîìàøíîòî íàñèëèå. À íàé- ïîòúðïåâøè îò èçâúíðåäíèòå ìåðêè ñà ìëàäèòå. Õîðàòà äî 29 ãîäèíè èìàò íàé-âèñîêè íèâà íà òúãà, òðåâîãà è ñòðàõ, ïîêàçâà èçñëåäâàíå íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò.

Ìúæåòå ðåàãèðàò ïî-ãíåâíî íà ñèòóàöèÿòà. À æåíèòå èçïèòâàò ïîâå÷å ñòðàõ è òúðñÿò ïîäêðåïà â îíëàéí îáùóâàíåòî. Ñïîðåä äàííèòå, õîðàòà íàä 49 ãîäèíè íàé-ëåêî âúçïðèåìàò íàëîæåíèÿ êîíòðîë çàðàäè èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå. È óñåùàò íàé-íèñêà ñòåïåí íà çàïëàõà îò ñèòóàöèÿòà.

Ïî-îáðàçîâàíèòå èçïèòâàò ïî-ãîëÿì äèñêîìôîðò îò îãðàíè÷åíèÿòà â ñîöèàëíèÿ æèâîò. Æèâååùèòå â ïðîâèíöèÿòà ïúê ñà ïî-îïòèìèñòè÷íè. Ñåìåéíèòå ñúùî â ïî-ìàëêà ñòåïåí âúçïðèåìàò ïîëîæåíèåòî êàòî çàïëàøèòåëíî.

Íàé-÷åñòî ñïîäåëÿíèòå î÷àêâàíèÿ çà ïîñëåäñòâèÿòà  ñà äà íàñòúïè ôèíàíñîâ è èêîíîìè÷åñêè êðàõ â ñâåòîâåí ìàùàá. Î÷àêâàò ãî 73 íà ñòî. 71% ñìÿòàò, ÷å ùå èìà ïîñëåäèöè â ïîëèòèêàòà è óïðàâëåíèåòî. À 68 íà ñòî î÷àêâàò äà ñå ïðîìåíÿò öåííîñòèòå è õîðàòà äà çàïî÷íàò äà îáðúùàò ïîâå÷å âíèìàíèå íà íà÷èíà ñè íà æèâîò è íà çäðàâåòî.

Ìëàäèòå ñà íàé-òåæêî çàñåãíàòàòà ãðóïà îò èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå ó íàñ. Ïðè õîðàòà äî 29 ãîäèíè ñå íàáëþäàâàò íàé-âèñîêè íèâà íà ãíÿâ, òðåâîãà è ñòðàõ. Ñïîðåä ïðîó÷âàíåòî íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò, òå ñà è ãðóïàòà, êîÿòî å íàé-ìàëêî ñêëîííà äà ïîòúðñè ïîìîù.

"Ìëàäèòå õîðà ñà ìíîãî àêòèâíè, ìíîãî äèíàìè÷íè. Òå èìàò ìíîãî ïðîåêòè. È èìàò ñðèâ íà áúäåùåòî", îáÿñíè ïðåäñåäàòåëÿò íà Ñúþçà íà ïñèõîëîçèòå â Áúëãàðèÿ Ïëàìåí Äèìèòðîâ.

Îò äðóãà ñòðàíà, õîðàòà íàä 49 ãîäèíè ÷óâñòâàò ïî-âèñîêè íèâà íà êîíòðîë è ïî-íèñêè íèâà íà çàïëàõà. Òå ñà îáà÷å è ãðóïàòà, êîÿòî å íàé-ñêëîííà äà ïîòúðñè ïîäêðåïà îíëàéí.

"Õîðàòà íàä 49 ãîäèíè ñà áèëè ïðèíóäåíè ñúâñåì îñúçíàòî äà ñå ñïðàâÿò ñ ðàçëè÷íè òðóäíè ñèòóàöèè. Òå èìàò èçãðàäåíà ðàìêà, èçãðàäåí îïèò", çàÿâè äåêàíúò íà Ôèëîñîôñêèÿ ôàêóëòåò â ÑÓ ïðîô. Ñîíÿ Êàðàáåëüîâà.

Ñïîðåä ïðîó÷âàíåòî, ïðîâåäåíî îò ïðîô. Êàðàáåëüîâà, íàé-ïðåäïî÷èòàíèÿò èçòî÷íèê íà èíôîðìàöèÿ å Êðèçèñíèÿò ùàá. Íà âòîðî ìÿñòî, ñ 56% ïúê ñå íàðåæäàò ñîöèàëíèòå ìðåæè, ñëåäâàíè îò íàó÷íèòå ïóáëèêàöèè è îáùåñòâåíèòå ìåäèè.

"Ñîöèàëíèòå ìðåæè ñà íîæ ñ äâå îñòðèåòà. Èñòèíàòà å, ÷å â òÿõ ìîæå äà ñå ïîëó÷è ñîëèäàðíîñò, íî ìîæå äà ñå îêàæàò è òîêñè÷íè", ñìÿòà Äèìèòðîâ.

Ñîöèàëíèòå ìðåæè ñå ïîÿâÿâàò êàòî äåéñòâàù ôàêòîð è ïðè ðàçëè÷èÿòà ìåæäó ïîëîâåòå. Äîêàòî ìúæåòå ãëåäàò íà ñèòóàöèÿòà ñ ÷óâñòâî çà õóìîð, æåíèòå èçãëåæäà ñà ïî-ñêëîííè äà òúðñÿò åìîöèîíàëíà ïîäêðåïà.

"Òîâà ïî ïðèíöèï å õàðàêòåðèñòèêà íà æåíèòå, êîÿòî ãè îïèñâà è ãè îïðåäåëÿ. Òå ïðèíöèïíî ñà ïî-åìîöèîíàëíè. Çà ðàçëèêà îò ìúæåòå, êîèòî íå ñà òîëêîâà åêñïðåñèâíè", îáÿñíè ïðîô. Êàðàáåëüîâà.

Êàòî öÿëî îáà÷å ó÷àñòíèöèòå â ïðîó÷âàíåòî íå îïðåäåëÿò ñèòóàöèÿòà êàòî "ñòðåñèðàùà". Ïñèõîëîçèòå ñå îïàñÿâàò, ÷å íóæäàòà äà ñå ãðèæèì ïîâå÷å çà ïñèõè÷åñêîòî ñè çäðàâå ùå ñå ïîâèøè ñëåä êðàÿ íà êðèçàòà.

"Â ìîìåíòà èìà äîñòàòú÷íî êàïàöèòåò è ãîòîâíîñò îò ñïåöèàëèñòèòå äà ïîñðåùíàò òåçè, êîèòî èìàò íóæäà îò ïúðâè÷íà ãðèæà", óâåðè Äèìèòðîâ.

"Èìà è ïîçèòèâíè î÷àêâàíèÿ îò ãëåäíà òî÷êà íà ïðîìÿíà â öåííîñòèòå è ïðîìÿíà âúâ âçàèìîîòíîøåíèÿòà ìåæäó õîðàòà", äîáàâè ïðîô. Êàðàáåëüîâà, öèòèðàíà îò "Íîâà ÒÂ".




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