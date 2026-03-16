Проучване сочи: 62% от българите имат проблеми със съня
©
Най-срещаните проблеми със съня в страната са честото будене нощем, трудното заспиване, сутрешната умора и недостатъчният сън като цяло. Малкото и некачествен сън може да доведе до сериозни здравословни проблеми като инфаркт, деменция, диабет и други, а изследванията показват, че мъжете, които спят достатъчно, живеят с 5 години повече от тези, които спят по-малко. Проблемният сън, хъркането и чувството на умора и сънливост през деня са сред най-честите признаци на сънната апнея и въпреки че една трета от българите са в риск от тази болест, 80% от хората в България не знаят какво е това.
Това са и причините за създаването на Фондация "За Съня", която обединява експерти и медицински лица с каузата за повишаване на обществената информираност относно значението на съня за физическото и психично здраве и качеството на живот в България. Фондацията ще провежда регулярни представителни проучвания за съня; ще организира информационни кампании, за да стимулира изграждането на устойчиви здравословни навици; и ще планира различни активности, които стимулират превенцията и лечението на сънните нарушения у нас.
"Данните в проучването показват недвусмислено, че българите или не са запознати, или са свикнали с проблемите и системно подценяват значението на съня върху качеството на техния живот." — коментира Лора Модева, ерготерапевт с дългогодишен опит в работата с пациенти със сънни нарушения и учредител на фондацията. - "Сънят е ключов фактор за здравето, продуктивността и качеството на живот на хората, а твърде рядко говорим за това сериозно. Затова създадохме фондация "За Съня", с която ще работим целенасочено за подобряване на информираността по темата в България. Благодарим на всички лекари, които застават зад каузата ни и ще работим заедно, за да обясним на хората, че качественият сън е разковничето за добър живот."
По повод деня на съня и старта на новата фондация, резултатите в проучването коментираха медицинските експерти д-р Петър Чипев (специалист по медицина на съня, пулмология и фтизиатрия в МЦ Инспиро), д-р Петър Калайджиев (специалист по кардиология и сомнология в ИСУЛ) и д-р Мартин Стефанов (член на фондация “За Съня") в специална дискусия с водещ журналистката Сибина Григорова. “В нашата практика хората много често споделят за проблеми със съня. Това е нещо, което не се премълчава от пациентите, но често не се чува от лекарите. Време е да започнем да им обръщаме повече внимание.", коментира д-р Чипев. "Нужно е да се работи за превенцията, защото при нас пациентите идват когато вече имат кардиологични проблеми. А сънните нарушения са общ рисков фактор и причинител за заболявания на цялата гама сърдечно-съдови заболявания.", добави д-р Калайджиев.
Проблемите със съня имат особено голямо влияние върху психическото и физическо здраве и качеството на живот на населението. Освен личен, те имат и сериозен социален, и икономически ефект, тъй като половината от хората с лош сън, признават, че губят над 2 часа продуктивност дневно. Ефектите на некачествения сън върху продуктивността на българите могат да бъдат оценени между 3 и 4,4 млрд. евро годишно. Това е около 4% от годишния БВП на страната.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.