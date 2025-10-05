ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проверки по пазарите преди да започнат глобите, ако търговците не спазват Закона за еврото
Дни преди това започват и съвместните проверки по магазини и пазари на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и на Националната агенция по приходите (НАП).
До 8 октомври глоби няма да се налагат, а ще се издават предупредителни протоколи.
След това глобата при първо нарушение за физическо лице е 200 лв., а за юридическо – 400 лв. При повторно нарушение санкцията скача двойно.
Проверка на bTV пазара в Димитровград показа, че изискването за етикети и касови бележки в двете валути се спазва. Търговец обясни, че промяната на софтуера на касовия апарат му е струвала 60 лв., станало е бързо – за един ден.
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
