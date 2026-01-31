Проверки за спекула в последния ден на лева: Автомивките във фокуса на НАП
©
По данни на клиенти, на много места услугата е поскъпнала рязко – от един лев директно на едно евро. В социалните мрежи се надигна вълна от недоволство, тъй като според потребители цената почти се е удвоила, без съществена промяна във времетраенето на услугата.
Проверка във Велико Търново показва, че и там след 1 януари измиването на автомобил струва едно евро. Част от клиентите смятат повишението за несправедливо, тъй като времето за измиване е останало почти същото. Други обаче твърдят, че за по-високата цена се предоставя и по-дълго време, предава NOVA.
Собственикът на автомивката обяснява, че преминаването към едно евро е било наложено от технически ограничения на системата. По думите му времетраенето на услугата е удвоено – от около минута и половина на три минути, а при прахосмукачките времето също е увеличено.
Заради множеството сигнали НАП извършва приоритетни проверки именно в този сектор. От приходната агенция заявяват, че инспекциите ще сравняват времетраенето на услугите преди и след превалутирането, за да се установи дали има реално увеличение на цените или става дума за спекула.
Персоналът на проверените автомивки отрича да има нарушения и твърди, че клиенти има както недоволни, така и доволни. Според служителите потокът от автомобили не е намалял и услуги се ползват ежедневно. Въпреки това част от потребителите остават скептични и са категорични, че поскъпването е факт.
Още по темата
/
Директор в банка: От 25 г. банковият сектор не е бил в толкова добро състояние. Засега кредите остават стабилни
30.01
Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01
Румен Радев: Еврозоната не е стратегическа цел, тя е инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот
27.01
Увериха: Има достатъчно време за всеки, на който са му останали левове - да си ги смени в евро
27.01
Още от категорията
/
Историк: Как нито един член на парламента не предложи една минута мълчание в памет на жертвите от 1925 година?
11:18
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
11:17
Земеделците предупреждават: Българското производство ще продължи да се свива и ще се отрази на качеството на живот
08:54
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
08:53
Почина Деян Мендев
30.01
Празник е!
30.01
Даниел Петров: Българският пазар е залят от по-евтини стоки със занижени фитосанитарни показатели, които конкурират местното производство
29.01
Инцидент с много неизвестни: Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга пред парламента
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Виктор1
преди 20 мин.
има увеличение в някои автомивки, от един лев на едно евро.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.