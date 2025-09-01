Провинциалните болници са препълнени, приемат пострадали на всеки 5 минути след земетресението в Афганистан

© BBC 188 ранени, пострадали при земетресението - включително жени и деца - са били докарани в провинциалната болница в Асадабад през последните няколко часа, съобщава директорът на болницата, д-р Муладад. Пациентите са били принудени да лежат на земята, след като местата за легла са се изчерпали. Болницата е препълнена и приема пострадали по "един пациент на всеки пет минути", казва още директорът, предава BBC.



Д-р Муладад описа ситуацията като "криза“, която никога не би очаквал, и обяви спешно състояние в болницата.



Други още близо 250 ранени са откарани в главната болница в съседната провинция Нангахар.



Над 600 души са загиналите след земетресението с магнитуд 6,0 в Източен Афганистан, цитирайки Министерството на вътрешните работи. Земетресението е било с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер и разтърсило планинския източен регион на Афганистан в 23:47 ч. местно време в неделя (20:17 ч. BST). Епицентърът му е бил на 27 км от Джалалабад, петият по големина град в страната в източната афганистанска провинция Нангархар. Трусът е засегнал и провинциите Кунар и Лагман и е бил усетен на 140 км в столицата на страната Кабул.



Десетки къщи са "под руини", разрушени са цели села, съобщиха от правителството. Районът, в който се е случило бедствието, затруднява предаването на информация поради високият брой на жертви, твърдят още властите.



Росица ЧИНОВА







