ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Провинциалните болници са препълнени, приемат пострадали на всеки 5 минути след земетресението в Афганистан
Д-р Муладад описа ситуацията като "криза“, която никога не би очаквал, и обяви спешно състояние в болницата.
Други още близо 250 ранени са откарани в главната болница в съседната провинция Нангахар.
Над 600 души са загиналите след земетресението с магнитуд 6,0 в Източен Афганистан, цитирайки Министерството на вътрешните работи. Земетресението е било с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер и разтърсило планинския източен регион на Афганистан в 23:47 ч. местно време в неделя (20:17 ч. BST). Епицентърът му е бил на 27 км от Джалалабад, петият по големина град в страната в източната афганистанска провинция Нангархар. Трусът е засегнал и провинциите Кунар и Лагман и е бил усетен на 140 км в столицата на страната Кабул.
Десетки къщи са "под руини", разрушени са цели села, съобщиха от правителството. Районът, в който се е случило бедствието, затруднява предаването на информация поради високият брой на жертви, твърдят още властите.
Росица ЧИНОВА
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Отново: Огромно задръстване на магистрала "Тракия"
13:31 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: