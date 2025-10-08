Новини
Психиатър: Една изпушена цигара марихуана може да даде старт на психична болест
Автор: Ася Александрова 11:30Коментари (0)70
Все по-често специалистите наблюдават отключване на различни психични болести след употреба на наркотици. Една изпушена цигара марихуана може да даде старт на психична болест – паническо, шизофренно, биполярно или обсесивно-компулсивно разстройство. Това каза психиатърът Анета Аничкина в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Причините тийнейджърите да посягат към наркотиците са свързани с неврофизиологията и морфологията на мозъка и с външните фактори – ниво на стрес, състояние на организма, достъпност до наркотици. Най-често тийнейджърите посягат към наркотици заради тревожност, обясни психиатърът.

Родителите трябва да умеят да наблюдават децата си и да регистрират промените в поведението им. "Когато един родител познава детето си, разбира неговите реакции, може да открие промяна, която да го заведе при специалист. Колкото по-рано се случи това, толкова по-голям е успехът“, заяви д-р Аничкина.

До 3-годишна възраст се оформят базисните особености на личността. След това започва развитието на тази личност, обясни психологът. "Родителят трябва да знае, че родителството отнема много време и енергия – емоционална, интелектуална и физическа. Просто трябва да се посвети на изграждане на личността на детето си. Един от основните критерий за доброто психично здраве на малкото дете е създаването на чувство за сигурност. Детето трябва да се чувства сигурно вкъщи. Другият важен момент е да не бъде пренебрегвано. Тези два фактора са доста решаващи“, обясни д-р Аничкина.






