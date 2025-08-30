© Страхът от неизвестното винаги е движил човешката психика. Много хора изпадат в натрапливи състояния на ритуали, за да се предпазят от злини. Това написа психиатърът д-р Веселин Герев.



"Страхът от неизвестното винаги е движил човешката психика. Много хора изпадат в натрапливи състояния на ритуали, за да се предпазят от злини. Някои не поглеждат събеседниците си в очите, други не остават черна котка да им мине път, трети ръсят захар по пътищата, та да няма катастрофи. Тъй като политическата класа налага модата при суеверието много от тях се пазят от злите очи на избирателите си като си връзват червен конец или носят муски с чесън. Когато това са единични актове ги отдаваме на липсата на интелектуален квотиент и на страха от злощастие ако не се изпълнят ритуали. Страхът от неизвестното от дълбока древност е характерен за хората с нисък интелект и примитивно мислене. Те са си обяснявали много от несгодите и неуспехите в живота си с тъмни сили, на които са подвластни. Ето защо те стават жертва на ритуали носят муски, правят жертвоприношения за да се пазят от злото. Днес науката и технологиите са във възход, но все още има невежи, които са суеверни. Примитивната им психика ги кара да изпадат в див страх и тревожност в ситуации на мнима заплаха и като резултат да правят множество натрапливи действия с цел неутрализиране на злото. Така натрапливите мисли и действия управляват хората с нисък интелект, а те пренасят суеверните си преживявания върху всички нас! Това поведение превръща суеверието в начин на живот за баячки, врачки и гледачки в бъдещето баламосват хората и им обират парите."