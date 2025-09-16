ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Психически нестабилен мъж, известен в Тик Ток, нападна охранител на паркинг в Бургас
Нападнатия мъж, известен като Бобко и е бивш състезател по ръгби, отдавна обикаля градовете и заплашва хора, които познава от социалната мрежа, че ще ги бие. В момента той е безработен и не спира да проси от хората, за да спонсорират простотиите му. По неговите думи създава съдържание и хората го гледат, но действията му не са адекватни и много пъти граничат с лудост. В началото на лятото предизвика млад борец, който го наби пред къщата си в Драгалевци.
Враждата с охранителя Иван не е от днес, а днес софианецът е пристигнал специално, за да го открие като го е посетил на работното му място и се опитал да му вземе оборота. На място на екшъна се събраха популярни личности от спортните среди на Бургас, за да го подкрепят. Въпреки наличието на поне два патрулни екипа на полицията, 33-годишният Борислав Т. не спираше да сипе закани към присъстващите и се наложи да бъде отведен с патрулен автомобил.
Не я ясно какви са причините, довели до потресаващия развой на събитията, но засега се знае, че преди атаката между двамата е имало словесна свада.
На място са пристигнали два патрулни автомобила и линейка (около нея пък се създаде суматоха). Охранителят дава обяснения пред полицаите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: