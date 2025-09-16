ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психилог: Не се нуждаем от перфектни родители или учители, а от такива, които са в процес на съзнателно укрепване
"Детето е огледало на света, в който расте. Ако възрастният не е укрепнал, тоест емоционално зрял, последователен и осъзнат - то дори с най-добрите намерения може да предаде тревога, несигурност или обърканост. Не се нуждаем от перфектни родители или учители, а от такива, които са в процес на съзнателно укрепване: които умеят да управляват собствените си страхове, да признават грешките си и да дават пространство за развитие", обяснява тя.
Тя акцентира върху факта, че укрепването на собствената ни психика не е егоизъм, а грижа за бъдещето на децата и обществото.
"Възрастните, които се учат, израстват и стават стабилни вътрешно, създават среда, в която детето може да се чувства безопасно, да експериментира, да се учи и да изгражда своето психическо здраве. Да бъдеш "укрепнал възрастен“ е ежедневен процес, който започва с внимание към себе си и към собствените си реакции. Това е начин да предпазим неукрепналата детска психика и да поставим основите на зрелост, доверие и вътрешна сила", пише психологът.
