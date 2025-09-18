ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
Агресивното поведение при децата не е проблем на съвремието, отбеляза той. "Децата винаги са проявявали агресия, когато нямат социалните умения да се справят със съответния проблем, или пък искат да демонстрират себе си пред другите. Но съвременният свят дава много възможности за комуникация и това, което си направил, да стане популярно сред много повече хора през социалните мрежи“, обясни психологът.
Много са факторите, които правят агресията при децата по-публична, по-явна и по-жестока. "Формите и начините на това да проявят себе си и да бъдат оценени в средата, в която смятат, че са важни и интересни, стават все по-различни. Тук може да включим и опасните качвания върху високи сгради, влакове и какво ли още не с цел да ги забележат. Гледайки отстрани, това да извършиш вандализъм или да посегнеш на човек и да запишеш и пуснеш това в социалните мрежи изглежда ужасно глупаво, но за тях това не е така. Това ги превръща в герои“, поясни Иван Игов.
Около 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си у дома пред децата си, когато имат проблеми. "И когато децата са фрустрирани и имат проблем, те реагират по начин, който са видели“, посочи психологът.
По думите му училището е абдикирало от това да обучи децата на социални и граждански умения. "Родителите и обществото отдавна са абдикирали от това да превърнат децата граждани. Ние, за съжаление, сме абдикирали от децата си. Училищата в големите градове са претъпкани, децата не могат да бъдат контролирани от малкия брой учители. Нашата образователна система трябва тотално да бъде реформирана“, смята Игов.
Единственото решение според него е обществото да си даде сметка, че чуждите деца също са наши деца. "Просто няма чужди деца – това е нашето бъдеще, това са хората, които ще продължат да развиват нашата държава. И ако отсега не обръщаме внимание или пропускаме насилниците около нас и се правим на разсеяни, трудно може да преодолеем това, защото новите реалности са такива“, предупреди Иван Игов.
Разделението и публичната агресия в нашето общество отдавна са се превърнали в норма. "А ние не повдигаме въпроса, че това трябва да спре. Някой най-сетне трябва да каже, включително на политиците, че начинът, по който се държат, не бива да се толерира – подправяне на подписи, отправяне на обиди или агресия“, допълни психологът.
