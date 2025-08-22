ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Психолог: Психологическият профил е важен инструмент за превенция и може да спаси човешки животи
"Скринингът на личностните характеристики - както предварителен, така и текущ, може да има много добър ефект. Не говорим за една-единствена черта, а за комплекс от фактори – импулсивност, рисково поведение, тъмни и светли страни на характера. Те определят склонността към необмислени действия“, обясни д-р Бакрачева. Тя подчерта, че правилно проведените психотестове са ценен инструмент, но е важно да се прилагат периодично, за да отчитат промените в поведението.
Според Дунев поведението на пътя често е отражение на социалния живот. "България е на последните места в ЕС по доходи. Хората често работят повече от една работа, бързат, за да наваксат, и това се пренася и на пътя. Натискът да се стигне бързо от точка А до точка Б е причина за много инциденти“, смята експертът.
Той призова за по-строги мерки в обучението на шофьорите и предложи държавата да въведе допълнителни правила – ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през почивните дни, забрана за изпреварване на тирове по двулентови пътища и повече информационни кампании.
По отношение на поведението на различни типове шофьори Дунев отбеляза, че не само бързащите, но и твърде бавно движещите се автомобили създават напрежение и предпоставки за катастрофи. "Те блокират трафика и провокират по-експлозивни водачи към рискови изпреварвания“, твърди бившият състезател.
В заключение д-р Бакрачева подчерта, че психологията може да бъде ключ към намаляването на жертвите на пътя. "Когато сме на пътя, не мислим само за себе си. Важно е да предвиждаме и реакциите на другите. Психологическият профил е важен инструмент за превенция и може да спаси човешки животи“, казва пред NOVA NEWS тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: