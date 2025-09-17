Новини
Психолог: У хората са се натрупали много тревоги, живеем отдавна в едно недоверие към институциите
Автор: Екип Ruse24.bg 22:11Коментари (0)45
© bTV
"У хората са натрупали много тревоги. Ние живеем отдавна в едно недоверие към институциите". Така социалният психолог Пламен Димитров коментира вотът на недоверие.

"Ясно е, че няма да мине вотът на недоверие. Обществото е една абстракция. Имаме конкретни хора и те са в много подгрупи. Реално погледнато има различни мнения. Знаете, Чърчил, какво е казал - Публично мнение няма, има публикувано такова."

"Това, което ще се случи, когато пада вота на недоверие в парламента, не отменя факта, че недоверие съществува към политическата класа, както тя се самоопределя. Просто у хората са се натрупали много тревоги.  Ние живеем отдавна в едно недоверие към институции. Това не значи, че няма работещи хора и няма резултати.  Истината е степента на неудовлетвореност и чувството за безизходица", твърди експертът. 

На въпроса какви са проучванията у нас на неудовлетвореността психологът пояси, че има огромна група от негласуващите хора в България, които хронично не участват в изборите. Това, което знаем, е, че тенденциите продължават, за съжаление, в тая посока. "Това не е просто незаинтересованост, пасивност, аполитичност". 

Според Димитров протестите не може да свалят правителства.

"Там, където са емоциите, преживяванията, неща като гняв, отвращение, всичко това е латентното гражданско поведение. Тъй като провалът всъщност е в обществото, което не стана истински гражданско. Представете си, ако имахме активни, компетентни, заинтересувани граждански маси, че ние отдавна щяхме да сме се променили", смята психологът. 

"Това, което получаваме, са артефакти на процедурите, които са заложени, за да се решава проблема, че нямаш полезен ход, който е всъщност упълномощаването при едно наистина демократично участие в изборните процеси. Обслужват се интереси,  които са по-близки, по-специални, олигархични.  И се потвърждава нещо, което знаем отдавна,  още от римско време,  че в големите групи човешки  има три касти винаги. Има работещи хора,  които са близко до работната задача на ежедневието,  бършат си работата прекрасно. Има ги на всяко ниво в обществото ни.  Работници. Хора, които се трудят отговорно  и имат съвест за това, което правят и допринасят.  Има разбира се и господари,  които използват работещите или насочват енергията им в скритото предприятие. Ние нямаме завладяна държава, ние имаме държава на паразитиращи участници.  Има и трета каста,  която е паразитите.  Паразити на гръцки,  в най-древната употреба на думата, са трапезници. Хора, които са на масата на господарите  или се опитват да се закачат на нея, получават някои привилегии и са двигателя на масовата корупция. Покварата", коментира пред bTV експертът. 

Според Димитров не сме тук, за да се грижим за основните си функции, било то в полиция, съд или в някаква парламентарна динамика. Тук сме за да осъществим своите цели. Да сме на власт въпреки всичко, да сме след господарите или пък да пречим за това предприятието да работи без нашата ръководна роля. 

На въпроса какви политици харесват хората, психологът заяви, че имат високи очаквания. "Имаме група на конструктивно живеещите хора. Хора, които имат високи стандарти в ежедневието си. Било то бизнес или работа. Или отговорна държавна служба. Тези хора имат високи изисквания и очакват невероятно одобрение в нивото на социалната отговорност. Това значи да решаваш работната задача на държавните  институции", каза още Димитров.

