Логопедът и психолог Александра Ангелакова насочва мниманието ни към детският гняв – как да се справим здравословно с него?

Гневът е естествена емоция. Всички го чувстваме — и децата също!

Нашата задача като родители не е да го спрем, а да помогнем на децата да го разберат и изразяват безопасно. Това пише психологът в своя Фейсбук профил. 

Ето ги 10 здравословни начина, които Александра Ангелкова дава: 

Назовете емоцията – кажете: "Изглежда си ядосан, защото...“

Останете спокойни – вашата реакция е модел за подражание.

Дайте пространство – позволете време за успокояване, без наказание.

Изразяване чрез творчество – рисуване, музика или моделиране.

Движение и енергия – разходка, скачане, спорт.

Дишайте заедно – превърнете дълбокото дишане в игра.

Покажете съпричастност – "Разбирам, че ти е трудно.“

Обсъдете решения – след бурята потърсете заедно алтернативи.

Разпознавайте сигналите – научете детето да забелязва кога се ядосва.

Покажете любов след конфликта – прегръдка, усмивка, сигурност.

Помнете: децата се учат не от думите ни, а от начина, по който ги караме да се чувстват.