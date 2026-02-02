Опитите за строги забрани на достъпа на деца до социалните мрежи не само не дават резултат, но и създават сериозни нови проблеми. Това заяви психологът Иван Игов, коментирайки международните практики и дебата дали подобни ограничения са приложими и в България.По думите му примерът на Австралия, където подобен закон е в сила от около шест месеца, е показателен. "Резултатите са убийствени - никой не го спазва“, каза Игов. Причината е, че голяма част от децата вече са регистрирани в платформите с фалшива възраст и профилите им не се изтриват автоматично. Други лесно заобикалят системите за проверка, като използват документи на родителите си или дори генерирани с изкуствен интелект изображения.Според психолога, дори най-усъвършенстваните технологии за лицево разпознаване и проверка на възрастта не могат да гарантират ефективност. "Изпращат се не документи, а снимки на документи, селфита, които се обработват с изкуствен интелект. Това отваря огромно поле за манипулации“, обясни пред bTV той. Допълнително, чрез прокси-сървъри потребителите могат лесно да се "преместят“ виртуално в държави без ограничения и да заобиколят всякакви забрани.Игов посочи, че в Австралия вече има и съдебни дела срещу федералното правителство, тъй като част от обществото смята, че подобни мерки нарушават правата на децата. "Социалните мрежи не са само място за възрастни. Децата също имат право да общуват с връстниците си“, подчерта той.Според психолога, вместо забрани, фокусът трябва да бъде върху образование и съвместна работа между родители и деца. "Това е все едно да забраним автомобилите, защото могат да прегазят дете. Вместо това учим правилата за движение. Същото е и тук – трябва да учим децата как да използват социалните мрежи“, каза Игов.