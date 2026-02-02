Психолог за ограниченията на социалните мрежи: Забраните са провал
© bTV
По думите му примерът на Австралия, където подобен закон е в сила от около шест месеца, е показателен. "Резултатите са убийствени - никой не го спазва“, каза Игов. Причината е, че голяма част от децата вече са регистрирани в платформите с фалшива възраст и профилите им не се изтриват автоматично. Други лесно заобикалят системите за проверка, като използват документи на родителите си или дори генерирани с изкуствен интелект изображения.
Според психолога, дори най-усъвършенстваните технологии за лицево разпознаване и проверка на възрастта не могат да гарантират ефективност. "Изпращат се не документи, а снимки на документи, селфита, които се обработват с изкуствен интелект. Това отваря огромно поле за манипулации“, обясни пред bTV той. Допълнително, чрез прокси-сървъри потребителите могат лесно да се "преместят“ виртуално в държави без ограничения и да заобиколят всякакви забрани.
Игов посочи, че в Австралия вече има и съдебни дела срещу федералното правителство, тъй като част от обществото смята, че подобни мерки нарушават правата на децата. "Социалните мрежи не са само място за възрастни. Децата също имат право да общуват с връстниците си“, подчерта той.
Според психолога, вместо забрани, фокусът трябва да бъде върху образование и съвместна работа между родители и деца. "Това е все едно да забраним автомобилите, защото могат да прегазят дете. Вместо това учим правилата за движение. Същото е и тук – трябва да учим децата как да използват социалните мрежи“, каза Игов.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Зимен ад на АМ "Тракия": Тапи и закъсали автомобили!
19:58 / 01.02.2026
Братовчед на Нотариуса за "SS клуб": Имаше сантимент към Хитлер
20:05 / 01.02.2026
Снегът предизвика сериозни задръствания по АМ "Тракия"
17:24 / 01.02.2026
Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото
16:22 / 01.02.2026
290 снегорина обработват републиканските пътища у нас
15:56 / 01.02.2026
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не ...
15:57 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.