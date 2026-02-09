"В пространството се пуснаха страшно много различни обяснения и версии за случилото се по случая "Петрохан“. Когато стане нещо такова, руснаците го наричат "ефекта паяжина“. Пускаш хиляди такива версии и много често те дори са противоположни. Обикновеният човек се оплита в тях точно като в паяжина и се чуди накъде да отиде. Идеята е да се скрие истината", коментира в ефира на bTV психологът Иван Игов."В този случай не знам точно за какво става дума. Аз лично се чувствам много разклатен през последните дни. Сега установявам, че има и дълбинна държава – не мафиотска, мутренска, а дълбинна", каза той."Няма да се учудя, ако се окаже, че в тези хижи – и на Петрохан, и на други места, е имало посещения на много други хора – политици и др.", допусна Игов."При мен често идват родители, които се оплакват, че децата им имат зависимост от телефони, екрани. Аз знам, че такова нещо няма и причината е някъде другаде и започвам да търся причината. Едни родители ми казаха – там едни момчета ни обещаха срещу еди-какви си пари, а тук става въпрос за много пари - само за две седмици в гората, без телефони и ще ги научат на това как да живее един мъж", разказа психологът."Отидоха, видяха за какво става дума, хванаха се за главата и се върнаха, но явно не всички са се усещали, защото са продължавали да плащат и децата са продължавали да ходят там и никой не си е задал въпроса това нещо официално ли е, някой позволил ли го е", каза Иван Игов."Някои колеги ми бяха казали, че там не може да се припари. Стреля се без предупреждение – има такива надписи, има затворени врати и решетки. Въпреки че всички са знаели, че там ходят деца. Това е нещо като държава в държавата", каза още той.Милена Малинова познава Ивайло Иванов - един от убитите в хижата, от около 30 години. Тя разказва, че той за нищо на света не би пренебрегнал закона"Много ми се иска нещата да се разкопаят дотам и да се разбере кой е разрешавал, кой е ходил там и какво правят тези възрастни мъже с тези малки момчета", каза психологът.