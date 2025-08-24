Новини
Психотерапевт: Този прост навик подобри ежедневието ми
Автор: Емануела Вилизарова 21:29Коментари (0)84
©
Младата психотерапевтка Джулия Хейл разказва как след раждането на сина си преди шест месеца е открила прост навик, който значително е подобрил ежедневието ѝ. Тъй като обичайните начини за облекчаване на стреса вече не били толкова достъпни, тя започнала всяка сутрин да се излага на слънчева светлина веднага след събуждането на бебето. Обикновено това става чрез кратка разходка или поне гледане през прозореца.

Само за два месеца тя забелязала положителни промени – по-лесно се събужда, чувства се по-освежена и позитивна, качеството на съня ѝ също се е подобрило. Според научни изследвания и консултации с експерти, сутрешната светлина влияе директно върху биологичния часовник, регулира нивата на кортизол и подпомага когнитивната функция и настроението.

Специалисти подчертават, че практиката е особено полезна за хора, които страдат от умора или депресивни състояния, тъй като допринася за повишаване на серотонина и усещане за заземеност, пише Verywell Mind.

Терапевтката определя този навик като един от най-ценните, които е въвела след раждането, и насърчава други да го адаптират към собственото си ежедневие – било чрез пряка слънчева светлина, било чрез лампи за светлинна терапия в райони с по-малко слънчеви дни.






