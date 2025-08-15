ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Птицевъд: Европейските стандарти водят до трайно повишаване на цените, но гарантират високо качество
"Дали законът ще повлияе бързо на цените и то в посока на понижаване, е трудно да се каже. Най-съществените фактори, които влияят на цените, са търсенето и предлагането, а пазарните механизми най-бързо действат на един конкурентен пазар, какъвто е българският. Разбира се, този закон си има своето обяснение. Някои сектори от агробизнеса очевидно имат нужда от подкрепа и в отговор на техните проблеми този закон е иницииран от Министерството на земеделието и храните", коментира председателят на УС на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов.
Той отбеляза, че законът може да увеличи административната тежест за бизнеса, като изисква допълнителна информация за цените, която вече се предоставя на различни институции. Според него това не води до съществено подобрение на пазара.
"Има обсерватория за наблюдение на цените, която предоставя допълнителна информация, която ние и в момента подаваме. За нас е важно, като предоставяме информация на администрацията, да я правим веднъж месечно, за да се ползва от всички институции от едно място. Иначе в момента предоставяме информация на НОИ и на НАП, понякога дори два пъти, както като търговски оператори, така и като оператори с фискални задължения, и това вече взима едни размери, които са леко заплашителни", коментира Гълъбов пред Bulgaria ON AIR.
Гостът обясни, че стремежът към по-ниски цени трябва да се балансира с качеството на продуктите. Европейските стандарти за етично отношение към животните, хуманните и екологични норми, както и изчисляването на емисиите на продуктите, водят до трайно повишаване на цените, но гарантират високо качество и безопасност.
Цените на яйцата и пилешкото месо у нас през последните месеци са стабилни и сред най-ниските в Европейския съюз.
"Намесата на държавата трябва да е там, където има нужда. В чувствителните сектори, където има необходимост, е съвсем нормално държавата да се намеси. В индустриалните сектори като свиневъдството и птицевъдството не виждам какво ще промени това в положителна посока", посочи Гълъбов.
Що се отнася до износа, българското производство на яйца покрива вътрешното потребление, а при пилешкото месо основната част от пазара е българска продукция. Вносът е ограничен и се използва предимно като суровина за индустриални нужди, като замразено месо от пуйки.
Гълъбов изрази тревога от увеличените квоти за внос на пилешко месо и яйца от Украйна и МЕРКОСУР, което създава потенциални рискове за пазара и цените.
В заключение той отбеляза, че при запазване на сегашните цени на зърното и енергоносителите няма основание да се очакват резки промени в цените на яйцата и пилешкото месо в следващите месеци.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 664
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: