Министерството на финансите официално публикува разчетите на Бюджета за 2026 г. Припомняме, че с влизането на България в Еврозоната от 1 януари следващата година това ще бъде първият държавен бюджет, изготвен изцяло в евро.Очаква се проектът на бюджета да бъде внесен в Народното събрание до края на тази седмица.Приходите в проекта са в размер на 51,4 милиарда евро, а разходите приблизително 55,1 милиарда евро.Във финансовата рамка се предвижда държавният дълг да достигне 37,6 милиарда евро през 2026 г. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен на 2,4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината е 10 440 млн. евро.Според прогнози на МФ растежът на икономиката ще се забави до 2,7% през 2026 г. Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази през 2025 г., като ще достигне 3,5%.Какви параметри са заложени в него и какво предстои за българската икономика може да видите