Заповедта на доц. Петко Стефановски е от вчера, 14 октомври, с която са отнети правомощията на подуправителя на институцията проф. Момчил Мавров. В нея е разписано, че се отменя заповед на управителя от март тази година, в която бяха уредени правомощията.
Част от тях са да ръководи администрацията на ЦУ на НЗОК, като контролира дейността на дирекциите за методологията на медицинските и денталните дейности, лекарствата и диетичните храни, медицинските изделия, бюджет и финансови параметри и лечението в чужбина.
Причината за отнемането на правомощията на проф. Мавров не е официално оповестена, но поставя допълнителни въпроси относно стабилността и прозрачността в управлението на Здравната каса. В контекста на нарастващото напрежение в държавата, подобни ходове от страна на доц. Стефановски биха могли да струват скъпо на българското здравеопазване във време на политическа нестабилност.
