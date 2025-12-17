Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
©
Ето и съобщението на ПИБ, публикувано от ФОКУС:
Уважаеми клиенти,
Първа инвестиционна банка АД (Fibank) предприема всички необходими действия, организационни, системни и технологични подобрения за превалутиране на банковите сметки и продукти за плавно преминаване към еврото, така че да не се налагат допълнителни действия от Ваша страна, вкл. посещение в офис.
С настоящото Ви уведомяваме за ключовите промени и дати, свързани с ползваните от Вас продукти.
От 01.01.2026 г., ще влязат в сила промени в общите условия на Първа инвестиционна банка АД, посочени в приложения документ.
На 01.01.2026 г. всички вземания и задължения (в т.ч. овърдрафти, кредитни карти и др.) в левове, ще бъдат еднократно превалутирани в евро по официалния валутен курс (1,95583 лева за 1 евро) и правилата за закръгляване съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Важно е да знаете: Превалутирането ще бъде извършено автоматично, без такси и комисиони.
Сключените договори остават в сила, без необходимост от допълнително споразумение/анекс към тях;
По договори с променлив лихвен процент ще бъде извършена промяна в прилагания референтен лихвен процент, така че крайният лихвен процент, приложим по съответния продукт, да остане непроменен към датата на извършване на замяната и във всички случаи да не надвишава този преди замяната.
По-подробно можете да се запознаете с промените в страницата на банката.
Внимание!!! ПИБ не изисква да въвеждате кодове, пароли, картови или лични данни, да актуализирате данни или да извършвате други действия с подобен характер.
Още по темата
/
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
16.12
Емисари обикалят Великотърновска област и събират лични данни срещу обещания за работа след въвеждането на еврото
15.12
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
13.12
Каримански от БНБ успокои: Няма причина да има проблем с техническото въвеждане на еврото, при условие, че регулаторите са си на мястото
12.12
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
12.12
Още от категорията
/
Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала процент, ако решиш да се издължиш с монети
15:13
Президентът на КНСБ за предстоящия протест: По-добре да се седне и да се коригира крадливият бюджет
15:10
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки! Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка
12:38
ПП-ДБ: Протестът остава!
12:20
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
11:04
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.