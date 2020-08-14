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|Ïúðâà ðåàêöèÿ ñëåä èçâúíðåäíîòî îáðúùåíèå íà Áîðèñîâ
"Ñ÷èòàì çà ãîëÿìî ãóáåíå íà âðåìå, îñîáåíî â òîçè ìîìåíò, â êîéòî äúðæàâàòà èìà íóæäà îò ðàáîòà âñåêè åäèí äåí çà ñïðàâÿíå ñ ïîñëåäèöèòå îò ïàíäåìèÿòà è çà ðàçâèòèå íà äúðæàâàòà, íèå äà ãóáèì âðåìå â ïðåìèíàâàíå ïðåç åäíî Âåëèêî Íàðîäíî ñúáðàíèå“, äîïúëíè Ìàðåøêè â ïðåäàâàíåòî "Õîðèçîíò çà âàñ“ ïî ÁÍÐ.
Ïî äóìèòå ìó ïàðòèÿòà âåðîÿòíî ùå ãëàñóâà ïðîòèâ ñâèêâàíå íà Âåëèêî Íàðîäíî ñúáðàíèå, íî ñ óòî÷íåíèåòî, ÷å î÷àêâàò äà âèäÿò êîíêðåòíèòå ïðåäëîæåíèÿ.
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