Първан Симеонов: Румен Радев и ПП-ДБ са във взаимноизгодна позиция
©
Симеонов заяви, че е рано да се говори за евентуално мнозинство в следващия парламент.
''Едно би било, ако БСП минат 4% бариерата, друго би било без тях. Едно би било, ако ГЕРБ и "ДПС - Ново начало“ имат повече от 80 депутати - тоест всички останали да имат по-малко от 160 - нужното мнозинство за промени във Висшия съдебен съвет“, каза той.
Социологът не изключи възможността България да влезе в спирала от избори, за да укрепне политическият проект на Радев.
''Тук въпросът е дали поредица от избори ще работи по-скоро за укрепване или за ерозия на този проект – по правило на следващи избори продължават да растат партиите, които са направили изненадващ пробив“, каза той и даде за пример партиите ''Има такъв народ'' и ''Възраждане''.
''При Румен Радев нещата обаче не изглеждат така – той изглежда предизвестен победител на тези избори и едни нови избори със сигурност не биха повишили неговия вот – разбира се, и това може да се случи. Не бих залагал на нови избори, а на предстоящата активизация“, каза той и допълни, че високата избирателна активност би работила точно и най-вече за Радев.
''Конкуренцията е за един анти-ГЕРБ, анти-ДПС и антистатукво вот, който сякаш през месеците декември и януари клонеше повече към ПП–ДБ като основно очертала се опозиционна сила, но след появата на Радев като че ли много солидна част от този вот ще се преориентира към него“, смята социологът и допълни, че Радев и ПП - ДБ са във взаимноизгодна позиция, защото не си пречат идеологически и максимизират вота в двете полета.
''Но се явяват конкуренти в този анти-Борисов и Пеевски вот'', каза той и допълни, че БСП се явява конкурент на Радев, защото ''има нов импулс'' с лидерството на Крум Зарков.
''В същото време, ако предположим, че проектът на Радев е най - близо до 110 мандата в парламента, БСП се явява и като идеален партньор", каза той.
Чуйте още в аудиозаписа:
Още по темата
/
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
Румен Радев потвърди: "Прогресивна България" е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел!
02.03
Проф. Кьосев: Част от избирателите на "Възраждане" се преляха към Радев, защото търсят по-умерена позиция
23.02
Румен Радев: Напуснах президентската институция, за да отговоря на призива на хилядите българи, които настояваха да го направя
15.02
Атанас Атанасов: Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си
15.02
Георги Първанов: Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава
15.02
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
01.02
Още от категорията
/
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", записът с Пепи Еврото може да е пратен от главния прокурор
22:11
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
04.03
Български туристи в Оман: Туроператорът удължава престоя за своя сметка. От нас не са изисквани плащания
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.