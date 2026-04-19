Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието към българската политика все още е голямо и ни предстои много работа- това е само първата стъпка за възстановяването на това доверие. Това бяха първите думи на лидерът на “Прогресивна България" Румен Радев, чиято коалиция по предварителни данни е победител с голяма преднина на изборите, предаде репортер на ФОКУС.

"Прогресивна България" печели безапелационно, това е победа на надеждата над недоверието, победа на свободата над страха. Това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволствието и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите. Благодаря за доверието", заяви Радев.

По думите му очаква Европа да бъде много по-прагматична в своята мисия. Той коментира, че ще провери подадените сигнали за купуване на гласове от страна на неговата партия.

На повече въпроси Румен Радев той каза, че ще отговори след излизането на окончателните резултати от парламентарните избори.

"Нека да видим кои хора ще влязат в парламента", заяви лидерът на "Прогресивна България". Радев поздрави всички, които са гласували за тях.

"Искам да благодаря на всеки един от българските граждани, които днес подкрепиха "Прогресивна България". Искам най-сърдечно да благодаря на всички граждани, които днес осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо към кого. Благодарност и към всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България. Разбира се, благодарност и на хората от комисиите и службите и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия срещу купения вот".

Лидерът на "Прогресивна България" коментира и данните на МВР за купения вот - за злоупотреба с вота за ПБ има 16 сигнала.

"Ако има хора от нашите листи, които са решили да правят преференции на базата на някакъв купен вот, ще вземем категорично мерки", каза той.