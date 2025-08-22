© Plovdiv24.bg виж галерията "От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не ги получих. Полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: "Ще ви се случат неща, които да не описваме сега". Притеснявам се и сега, полицаите, забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си".



Това заяви в съда днес арестуваният младеж за убийството в Първомай, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той е студент в четвърти курс в София, но е роден и живее във Варна.



Преди три дни Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишния Ивелин Цветанов за това, че на 18 август 2025 г. в град Първомай, област Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.



Той бе задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.



Обвиняемият бе задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



