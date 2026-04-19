В 52-ото Народно събрание най-вероятно ще има депутати от шест партии. Това сочи екзитполът на "Алфа Рисърч" към 19:00 ч. Избирателната активност е 46.76%.

"Прогресивна България" печели изборите с 37.5% от гласовете.

Второто място е за ГЕРБ-СДС с 16.2% от вота. Следва ПП-ДБ с резултат от 14.3%.

Четвъртото и петото място са за ДПС (8.4%) и "Възраждане" (4.9%). Малко над бариерата за влизане в парламента е "БСП – Обединена левица" (4.1%).

Под чертата остават формациите "Сияние" (2.6%), МЕЧ (2,9%), "Величие" (2.7%), АПС (2.8%), "Има такъв народ" (1%) и "Синя България" (0.8%).