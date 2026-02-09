Първи кадри от хижата на ужасите край "Петрохан"!
©
Припомняме, че вчера нови три трупа бяха открики в подножието на връх Околчица.
Правят се експертизи и се надяваме вече на някаква яснота от разследващите, защото конкретиката липсва. Вижда се, понеже се твърди, че хижата е била опожарена след убийството, че може би това са следи от пожар.
"Не знаем дали е така и не можем да твърдим, но всички положения чакаме информация и от МВР дали трите тела, които бяха намерени вчера на Околчица, сред тях е човекът, който е извършил шесторното убийство, или някъде другаде се издирва някой друг предполагаем", коментира водещият Росен Цветков.
Още по темата
/
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
08:58
Бивш министър на МВР: За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "на такива хора им е малко да ги убият"
08:58
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не съм виждал оръжия и не знаех, че разполагат с такива
08.02
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
08.02
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
07.02
Още от категорията
/
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
10:10
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
06.02
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
06.02
Бившият зам.-ректор на академията на МВР за случая "Петрохан": Запалването на хижата се дължи по-скоро на паника
06.02
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
05.02
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
05.02
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.