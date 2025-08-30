Новини
Първи подробности за тежката катастрофа край Айтос, при която загина човек
Автор: Лора Димитрова 08:49Коментари (0)44
© Facebook
Тежка катастрофа е станала в района на вътрешния път за Айтос, между село Съдиево и град Българово в петък вечер. Има жертва и пострадал. 

Полицията излезе с първи подробности за инцидента: На 29.08 т.г., около 20:37 ч., на пътя Айтос – Бургас, близо до бензиностанция "Дега“ край с. Съдиево, е станала тежка катастрофа.

19-годишен шофьор от Бургас, управлявал "Ауди А6“ със софийска регистрация в посока към Айтос. Той застигнал и ударил отзад "Ауди А3“ с бургаска регистрация, карано от 23-годишен мъж от с. Дъбник, който намалявал скоростта си. От удара двете коли се завъртели и останали на пътното платно.

По същото време, но в обратната посока (от Айтос към Бургас), се движела "Шкода Октавия“ с бургаска регистрация, управлявана от 61-годишен чешки гражданин, който живее постоянно в България. Зад него "Опел Корса“, шофиран от 20-годишен мъж от с. Люляково, предприел изпреварване. И двата автомобила се блъснали странично в спрялото на пътя "Ауди А6“.

В резултат на катастрофата на място е загинал 19-годишният шофьор на "Ауди А6“. Пострадал е и 20-годишният водач на "Опел Корса“ – с контузия на гърдите, но без опасност за живота. Той е приет в болница "Сърце и мозък“ за лечение.

Направените проби на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

