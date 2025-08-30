ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Първи подробности за тежката катастрофа край Айтос, при която загина човек
Полицията излезе с първи подробности за инцидента: На 29.08 т.г., около 20:37 ч., на пътя Айтос – Бургас, близо до бензиностанция "Дега“ край с. Съдиево, е станала тежка катастрофа.
19-годишен шофьор от Бургас, управлявал "Ауди А6“ със софийска регистрация в посока към Айтос. Той застигнал и ударил отзад "Ауди А3“ с бургаска регистрация, карано от 23-годишен мъж от с. Дъбник, който намалявал скоростта си. От удара двете коли се завъртели и останали на пътното платно.
По същото време, но в обратната посока (от Айтос към Бургас), се движела "Шкода Октавия“ с бургаска регистрация, управлявана от 61-годишен чешки гражданин, който живее постоянно в България. Зад него "Опел Корса“, шофиран от 20-годишен мъж от с. Люляково, предприел изпреварване. И двата автомобила се блъснали странично в спрялото на пътя "Ауди А6“.
В резултат на катастрофата на място е загинал 19-годишният шофьор на "Ауди А6“. Пострадал е и 20-годишният водач на "Опел Корса“ – с контузия на гърдите, но без опасност за живота. Той е приет в болница "Сърце и мозък“ за лечение.
Направените проби на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 866
|предишна страница [ 1/145 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: