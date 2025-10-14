ЗАРЕЖДАНЕ...
Първи случай на грип у нас
©
В период 29 септември - 12 октомври 2025 г. са извършени 58 клинични проби на пациенти, чрез PCR тестове. Доказани са 1 парагрипен вирус 3 тип, 12 риновируса, 2 аденовируса и 7 бокавируса. Установени са и 14 случая на коронавирус.
Още по темата
/
Лекар посочи, че COVID е в разгара си в България, разкри симптомите, по които да го различим от грипа
07.10
Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
16.09
Още от категорията
/
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:29
Меглена Плугчиева: Проблемът е в начина на управление, който води до тотално неуправление и занемаряване на Природен парк "Витоша"
12:54
Искрен Мутафов: На пазара има много продукти, на които някой си лепва етикета – еко, чист, натурален, ама по свое усмотрение
10:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.