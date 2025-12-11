Първи случаи на измами с фалшиви банкноти еврo
И двете ситуации са от миналата седмица и са се случили в тъмната част на деня, очевидно с цел да не се забележи ниското качество на подправените банкноти. Измамата станала ясна едва на следващия ден, когато получателите опитват да обменят валутата в банка. Тогава разбират, че са били подведени – купюрите са изработени некачествено, а при оглед на светло и при допир разликата е очевидна. На самите банкноти дори е изписано, че са невалидни, макар и на чужд език.
"Това е начало. След приемане на еврото невниманието, а понякога и алчността – желанието да се скрие нещо – ще доведе до проблеми“, предупреди пред NOVA Сезгин Садъков от Икономическа полиция – Велико Търново.
