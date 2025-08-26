ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първите два от общо 10 русенски локомотива потеглиха към Украйна
Тази е първата доставка от общо 10 броя акумулаторни локомотиви ES3000. Моделът е най-популярният и добре приет в Европа. Предстои пускане в експлоатация и обучение на персонала в Украйна.
Дружеството благодари за доверието на "Укрзалізниця" и споделя, че се радва да участва в тяхната модернизация.
Припомняме, че това е най-големият договор на предприятието за доставка засега. За него стана ясно в края на май месец тази година.
