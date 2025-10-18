В ефира на NOVA тази седмица проверяват как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети, както и търсят отговор на въпроса защо курсът лев-евро не е например 2 лева.Според зрителят Ангел Танев много по-удобно би било, ако пресмятаме 2 лева за евро. Освен това той е притеснен дали ще има достатъчни количества дребни монети и банкноти, така че да не се окаже, че в магазините не могат да връщат на хората, да не стане "Sorry michle"?По въпроса за обменния курс - защо не е коригиран от 1.95583 лева за едно евро на 2 лева за евро. Чисто финансовият отговор е, че ЕК и ЕЦБ са оценили, че точно толкова тежи лева спрямо еврото.А иначе дори и да звучи по-удобно и по-лесно да се смята едно към две – всъщност едно такова решение за такава промяна на курса си е лоша новина. Това би означавало обезценяване на лева. Ето и конкретен точен пример. 50 хиляди лева – при курс 1.95583 – са 25 564 евро. При курс 2 лева за евро – 25 000 лева. Реално при удобният курс всъщност губим 564 евро.За осигуряването на достатъчно количества еврови банкноти и монети грижата имат ЕЦБ и БНБ. БНБ отговаря за това да произведе българските монети, а ЕЦБ чрез останалите централни банки от еврозоната ще осигури първите евробанкноти, с които ще започнем да плащаме в България. Банкнотите ще ги вземем на заем, а след това, когато страната ни се включи в общото производство ще ги върнем. Нужните количества евробанкноти вече са осигурени в ход е доставка им.България започна с отсичането на 8 милиона броя монети още през май. От БНБ не дават точна информация какво количество монети и банкноти ще се осигурят първоначално. Категорични са обаче, че е достатъчно за нуждите както към 1 януари, така и след това.Какви точно копюри от банкнотите и монетите ще са нужни на България се оценява в зависимост от това какви заявки правят банките към БНБ, какви са навиците на българина за плащане в брой и с карти. Оценява се и колко и какви са левовете в обращание. По последни данни на БНБ парите в обращение през юни 2025 година са 29.3 млрд лв. Над 28 милиарда и половина лева са в банкноти. Като на брой най-много са банкнотите от 50 лева, а най-малко петолевките. Монетите в обращение са на стойност над 600 милиона лева. Като брой най-много са монетите от 1 стотинка, а най-малко железните 2 лева. Обикновено при доставката на първите евробанкноти се осигуряват около 20–30% допълнително, за да няма риск от недостиг.Банките вече са дали заявките си към БНБ. Крайният срок беше 1 октомври. Ясно е колко банкноти, монети и стартови пакети ще са им нужни. Търговските банки от своя страна пък сключват договори с клиентите си - фирми и организации, с които работят. От ноември ще започне зареждането към банките от страна на БНБ. Търговските банки пък ще заредят фирмите. От 1 декември ще започне и продажбата на стартовите комплекти. Фирмените комплекти ще съдържат монети на стойност 102.30 евро, а комплектите за граждани ще са 10.23 евро.За малките фирми има опростена процедура, за да не им се налага да сключват договори с банките. Тук обаче има условие - до 10 хиляди лева. Отпускането на тези средства ще става 5 дни преди 01.01.2026.От медията се свързаха с няколко банки, за да проверим дали това няма да създаде проблем, като се има предвид, че говорим за коледни и новогодишни празници. А и се обсъжда и 31 декември и 2 януари да са почивни. От трезорите коментираха, че са взели нужните мерки, за да създадат организация, включително да осигурят допълнителни служители, за да се избегне струпване на клиенти.А за да се гарантира, че в страната ще има достатъчно евробанкноти (най-вече дребни) БНБ е разписала дори как банките трябва да зареждат банкоматите си – стъпка по стъпка. Ако машината е с 2 касети – там ще се зареждат само 10 евро и 20 евро. В банкоматите с 3 касети също 10 и 20 като може да има и 5 и 50 евро. Банкоматите с 4 касети – 10 и 20 евро основно, като може да се добавят и банкноти от 5 и 50 и 100 евро.Разписано е и какви копюри ще дават банкоматите при теглене след нова година. За суми от 100 и по-малко ще получим банкноти от 5-10-20 и 50 евро. Когато теглим над 100 евро, тогава автоматът ще ни даде банкноти от 50 и 100.