Първият черен щъркел долетя у нас
У нас черният щъркел е класифициран като уязвим вид. Пресушаването на влажните зони и прекомерния улов на риба го лишават от храна. Страда и в периода на размножаване от безпокойство от човешкото присъствие.
Птицата е малко по-малка по размери от белия си събрат, четем в определителя на гнездящите видове на Българското дружество за защита на птиците. Размахът на крилете е до 2 метра. Оперението е черно, с изключение на корема, който е бял.
Клюнът и краката са червени. Храни се предимно риба, земноводни, насекоми. Обитава поречия на реки и други влажни зони, богати на риба. Гнезди в близост до влажни зони по скали или по дървета в стари гори, далеч от човека. Снася 2–4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.
Черният щъркел е далечен мигрант. Зимува в Африка на юг от пустинята Сахара. За разлика от белия щъркел, черният не образува многохилядни ята. Често лети на малки групи с други реещи се птици.
Още от категорията
/
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
09:24
Двоен празник е днес!
08:54
Експерт по сигурността: Целите на САЩ и Израел не са постигнати, конфликтът може да продължи още няколко седмици
07.03
Българските туристи се връщат у дома: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
07.03
Цените на тока: 156 евро за къща с три спални във Великобритания, срещу двойна сума за тристен апартамент у нас
07.03
Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител ни излиза два пъти по-евтино
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.