Първо заседание на Националния борд по водите

© Днес ще се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите. Това бе обявено през уикенда в писменен отговор от премиера Росен Желязков до лидера на "ДПС- Ново начало" във връзка с водната криза.



Бордът бе създаден с решение на Министерския съвет с основната цел да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива. Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров.



В състава му влизат и представители от Националното сдружение на общините в Република България, от Българската банка за развитие и от "Български ВиК холдинг" ЕАД.