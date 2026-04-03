От юни тръгват директни пътнически влакове между България и Украйна през Румъния. Трите държави постигнаха съгласие по основните параметри на услугата на среща днес в Русе.

Инициативата беше обсъдена в началото на седмицата в Киев между министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и вицепремиера по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба.

В срещата днес участваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк, заместник-министърът на общностното и териториалното развитие на Украйна Олексий Балеста, представители на железопътните предприятия на България, Украйна и Румъния, както и на "Гранична полиция“ – Русе.

Пътническата жп връзка ще бъде пусната първоначално като сезонна услуга през месеците юни, юли и август и ще се движи ежедневно по маршрут Киев – Букурещ – Русе – Варна и обратно. По този начин направлението ще се нареди сред най-дългите железопътни маршрути в Европа. През първите 3 месеца ще се оцени натовареността на линията и при успешен резултат тя може да стане целогодишна.

"Железопътната връзка с Украйна е възможност за подобряване на транспортната свързаност и разширяване на логистичните маршрути в Източна и Югоизточна Европа. Тя ще спомогне за задълбочаване на туристическите, културни и социални връзки между нашите държави и ще насърчи икономическото ни сътрудничество“, заяви заместник-министър Тюрк.

Той посочи, че остава да се договори ценообразуването на билетите, като обсъжданията ще продължат на следващи срещи. "Това ще се случи в кратък срок, така че да се постигне балансирано решение, удовлетворяващо всички участници“, допълни транспортният заместник-министър.

Представителите на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация“, "БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и Национална компания "Железопътна инфраструктура“ потвърдиха, че разполагат с необходимия капацитет и техническа готовност за възстановяването на железопътната връзка.