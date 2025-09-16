© Булфото виж галерията Две тежки катастрофи с мощни автомобили през изминалите дни. На изхода на Варна, шофьор на луксозен италиански суперавтомобил помете две коли. Петима пострадаха, сред тях и 4-годишно дете. Според една от версиите става дума за загубено управление след гонка с друг автомобил. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.



Вчера пък на Ботевградско шосе американска спортна кола буквално се разцепи след тежък удар в дърво с над 200 км/ч при ограничение от 70 км/ч. При катастрофата загина шофьорът на колата.



За новата поредица от инциденти след несъобразена скорост и действието на последните законодателни промени пред bTV говори Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.



Във вчерашния ден екип на ЕЦТП са били на мястото на инцидента.



"Първата възможна версия е технически инцидент, втората е, тъй като гумите на автомобила бяха наистина много стари – 2016 година, възможно е от високата скорост някоя от тях да се е спукала“, обясни Русинова.



По думите ѝ колата сама по себе си е неустойчива, тъй като е със задно предаване.



Тя коментира и инцидента във Варна от преди 2 дни – при който суперкола, много скъп автомобил, се удари в други две коли – за щастие, без жертви.



"Във всички тези инциденти, при които се кара в градски условия с такава скорост, има сходства. Тези коли се карат с такава скорост на писта от професионалисти, а не от любители в градска среда. Тези коли хвърчат като снаряди и буквално стават неуправляеми“, обясни Русинова.



