|Пътен експерт за кошмарните задръствания на АМ "Тракия": Трябва да има ремонт. Пътят е в трагично състояние!
Движението в посока Бургас се извършва в една лента, движението в посока София в две ленти.
"За нас, хората, които управляваме автомобили, дали са леки или товарни, това е неприятна ситуация. Но разберете, този път трябваше да бъде ремонтиран. Състоянието на асфалта, т.е. сцеплението на асфалта не е в нормите, в които трябва да бъде. Есенно време, когато има дъждове и зимно време, когато има сняг, тук се образуваха множество аквапланинги и ставаха неприятни катастрофи, за съжаление с фатален край. Този път трябваше да се направи. Проблемът беше, че 2-3 години никой не обръщаше внимание. Виждаме, че темповете, с които се работи, са задоволителни и се надяваме това скоро да отпадне. Нашата забележка обаче е следната. От 2023 г. ние предупредихме "Пътна инфраструктура", че пътят I-8, който е между Ихтиман и Вакарел, е в изключително тежко състояние и е занемарен. Преди около 10 дни направихме една проверка на този път. Той е в едно трагично състояние. Ако той беше в добро състояние, част от автомобилите, да речем леките автомобили, трябваше да минават от него и нямаше да се вижда това, което в момента се вижда", каза пред БНТ Ангел Попов, пътен експерт, ЕЦТП.
