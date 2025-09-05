Пътешественикът Магдалена Гигова: Всичко, което лети и не е самолет и всичко, което има четири крака и не е маса, се яде в Азия

© Обожавам азиатската кухня, но това не означава, че няма и доста отвратителни за небцето, а най-само на седмото небце ястия. Всичко, което лети и не е самолет и всичко, което има четири крака и не е маса, се яде в Азия, но когато се налага да опиташ нещо, което предпочиташ да убиеш с чехъла, вместо да го изядеш, нещата не са добре. Това сподели в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова пътешественикът и журналист Магдалена Гигова.



Едно от ястията, което не би препоръчала, е опитала в квартален пазар в Манила, Филипините – т.нар. "вековни яйца“, които престояват 6 години обвити в различни материали – стоят в люти чушки, в пепел, в сол, в глина, в ориз, дори оцветена захар, в чай, във вар в зависимост с от това готвачът, церемониалмайстор на яйцата, какъв вкус иска да постигне. "Има вкус на твърдо сварено яйце, но ароматът на сероводород и амоняк е доста покъртителен. Но най-потресаващото, което видях, а то между другото си шества из цяла Югоизточна Азия, това са птичите зародиши. Направо ми идеше да припадна пред сергията, обаче пък хората си се редят на опашка и очевидно е много вкусно. А то просто изглежда покъртително. Иде ти да заплачеш като го видиш,“ разказа тя и добави, че е опитала обаче пилешки червца, които се навиват на дървен шиш, пекат се на грил и се получава нещо като кокоши кокорец, като се подправят с прясно изцеден лимонов сок. Нещото, което много й е допаднало, е десертът хало-хало, който се приготвя от плодове, зрял фасул, оризови сладки, кокосово мляко и се поднася със сладолед.



В Тайван е изключително разпространена морската храна, като поднасянето на морски таралеж на Мавриций си е истински ритуал, който започва с избор на мекотелото от океана. " Сервитьора го изважда от океана, внимателно разтваря тънката черупка. Изгребва с малка, нежна лъжичка хайвера, който обикновено не е повече от един-два грама. Смесва го с лимонов сок и с табаско и го сервира с лютиво. И целият тази ритуал ти го гледаш поне 15 минути и най-накрая за 15 секунди го изяждаш. Не е най-ужасната гозба, но не е и за наяждане. Като количество е най-ужасното.“ Заради голямата жега през деня, нощните пазари в Тайпе са място за срещи и да хапнеш с приятели. Змийската водка е силно впечатляващ коктейл, като колкото по-отровна е змията, толкова по-качествен е еликсирът.



Древната традиция да се ядат лястовичи гнезда продължава и до днес в азиатските страни, а рецептата за приготвянето на тази гозба остава непроменена от VII век, като днес е значително обогатена. "Яйцата се кипват в джинджифил и оризова ракия, като така стават не само питателни, ами незаменим деликатес за възвръщане на мъжката сила,“ обясни тя и допълни, че една кутия с почистени и готови за употреба 6 гнезда, може да стигне до 2500 долара. Има всякакви вариации на ястия с лястовичи гнезда, включително под формата на десерт, а последен писък в Малайзия е нес кафето със стрити на прах лястовичи гнезда. "Това се води азиатски афродизиак, за който традиционната китайска медицина е казала, че това е витаминна бомба, която подклажда мъжкото либидо. И те продължават да вярват и до ден-днешен в това. Освен това твърдят, че са фактор за хубава кожа при жените, "заздравяват далака и отварят стомаха“, както в Малайзия наричат събуждането на апетит.“



Традицията, че дадена храна е афродизиак в Изтока е вид култура, добави Гигова, която е широко разпространена най-вече сред местните хора. "Местните състоятелни хора са склонни да дават луди пари за нещо, което всъщност като химически състав въобще няма да им помогне нито на либидото, нито на здравето,“ каза тя и посочи, че рогът от носорог се смята за силен афродизиак, но погледнато реално това е просто рогово вещество като човешкия нокът и нищо повече. В Тайланд за афродизиак се приемат отровни скорпиони, които заедно с оризовите хлебарки се предлагат от уличните търговци в пакетчета да ги ядеш като семки. "В Китай скорпионите също са много популярно блюдо, като там ги варят на пара и ги поднасят със сос в тънка питка с гарнитура от зеленчуци, или пък ги пускат във вряща супа и те придават на супата пикантен вкус. Но в Китай всички тези насекоми имат репутацията на много полезни за здравето, затова са и много търсени. А понякога ги ядат и като десерт – покриват скорпионите с шоколадова глазура.“ Афродизиак са и мустак и нокът от изчезващ вид азиатски лъв, а убийството на такъв лъв в Индия е равносилно на убийство на човек.



Индия е страната, в която се яде много люто, а в съседен Бутан традиционното местно ястие се нарича емадатсе и представлява изключително люти чушки леко задушени в нещо като кашкавал. "Логично е в Индия да ядат много люто, защото то убива микробите. В храната им има много захар, за да имат сили, целият ден да могат да работят. И понеже са екстремни вегетарианци, а същевременно много голям процент от тях са джайнисти, които не ядат според тяхната религия и нищо расло под земята. И можете да си представите колко е ограничен техният такъв рецептурник. И затова по някакъв начин са го обогатили с всякакви гозби. Храната им е изключително питателна и вкусна.“